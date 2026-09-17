{"_id":"6aab845e603cd2b8ac009558","slug":"video-relief-from-rain-at-night-in-rohtak-sunshine-returned-in-the-morning-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में रात में बारिश से राहत, सुबह फिर निकली धूप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में रात को हुई बारिश से मौसम में बदलाव आया व गर्मी से राहत मिली। रोहतक में दो, महम में चार, कलानौर में छह व लाखनमाजरा में एक एमएम बारिश दर्ज की गई है। सांपला में बारिश शून्य एमएम रही। सुबह करीब 10 बजे तक ठंडी हवाएं चलती रहीं। हालांकि, फिर धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। यह सामान्य तापमान से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य तापमान के लगभग बराबर ही है। आज दिन में भी बारिश की संभावना है।

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