Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
स्वच्छता अभियान
1. लेबर चाैक : सेवा संकल्प माह के दाैरान स्वच्छता अभियान सुबह 7 बजे।
___________________________
शिविर
2. लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
___________________________
शुभारंभ
3. शहर के एलीवेटेड रोड, रेलवे स्टेशन, पीजीआई में सेवा संकल्प माह का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
___________________________
समाधान शिविर
4. लघु सचिवालय : समाधान शिविर में सुबह 10 बजे से
___________________________
बैठक
5. मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
___________________________
जन्मदिन
6. झंग कॉलोनी: उमेश्वर महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कटेगा केक शाम 7 बजे।
___________________________
गणपति उत्सव
7. हुडा कॉम्प्लेक्स: गणपति उत्सव को लेकर भजन शाम 7 बजे।
___________________________
8. दुर्गा भवन : गणपति उत्सव को लेकर आरती शाम 7 बजे।
______________________________________________________
सोना : 1,49,500 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम
विज्ञापन
1. लेबर चाैक : सेवा संकल्प माह के दाैरान स्वच्छता अभियान सुबह 7 बजे।
___________________________
शिविर
2. लघु सचिवालय : प्रशासन की ओर से समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
___________________________
शुभारंभ
3. शहर के एलीवेटेड रोड, रेलवे स्टेशन, पीजीआई में सेवा संकल्प माह का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
___________________________
समाधान शिविर
4. लघु सचिवालय : समाधान शिविर में सुबह 10 बजे से
___________________________
बैठक
5. मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता फोरम बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
___________________________
जन्मदिन
6. झंग कॉलोनी: उमेश्वर महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कटेगा केक शाम 7 बजे।
___________________________
गणपति उत्सव
7. हुडा कॉम्प्लेक्स: गणपति उत्सव को लेकर भजन शाम 7 बजे।
___________________________
8. दुर्गा भवन : गणपति उत्सव को लेकर आरती शाम 7 बजे।
______________________________________________________
सोना : 1,49,500 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,36,000 रुपये प्रति किलोग्राम