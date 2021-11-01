Rohtak News: डीटीसी बस हड़ताल का असर बहादुरगढ़ तक, मेट्रो ने बढ़ाए फेरे

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डीएमआरसी ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए पूरे मेट्रो नेटवर्क पर 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप बढ़ाई हैं। जरूरत के अनुसार मंगलवार को 8 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी किया गया।डीटीसी बसों की हड़ताल के कारण दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन साधन बन गई है। ऐसे में बहादुरगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को पीक ऑवर में राहत देने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था अहम मानी जा रही है।डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल के अनुसार 17 सितंबर को भी 8 अतिरिक्त ट्रेनें परिचालन में शामिल की जाएंगी। इनका संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यात्रियों की भीड़ और परिचालन जरूरत के अनुसार किया जाएगा।