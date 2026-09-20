{"_id":"6aaf931d38ea747225009e94","slug":"video-main-stage-for-the-ramlila-in-rohtak-will-be-built-on-the-lines-of-the-badrinath-dham-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर बनेगा रोहतक में रामलीला का मुख्यमंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुरानी आईटीआई में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला को लेकर रविवार को भूमि पूजन किया गया। समाजसेवी एवं उद्योगपति राजेश जैन ने साधु संतों की सानिध्य में भूमि पूजन किया। मंत्र उच्चारण के साथ सभी ने भूमि पूजन में हिस्सा लिया। भूमि पूजन के बाद ध्वजारोहण भी किया गया। रामलीला के मुख्य मंच का थीम इस बार बद्रीनाथ धाम रहेगा। भूमि पूजन अवसर पर उप आचार्य बाबा कपिल पुरी, महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद , महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद, महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी, महामंडलेश्वर राघवेंद्र भारती, बाबा सुखा शाह के अलावा श्री रामलीला उत्सव कमेटी के प्रधान सुभाष तायल शाहिद बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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