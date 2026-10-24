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नशा मुक्ति का संदेश लेकर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे डॉ. अशोक कुमार वर्मा

सुनील कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 04:04 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 04:04 PM IST







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रेवाड़ी। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेवाड़ी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 750 छात्राओं तथा 50 शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने छात्राओं ... और पढ़ें

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