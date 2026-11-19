{"_id":"6afea4e3ac42c663ad0204cb","slug":"video-grand-commencement-of-the-youth-festival-in-panipat-the-stage-shone-with-talent-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानीपत में युवा महोत्सव का भव्य आगाज, मंच पर दिखी प्रतिभाओं की चमक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा के तत्वावधान में वीरवार को एसडी पीजी कॉलेज में दो दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के पहले ही दिन कॉलेज परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला तथा विभिन्न विधाओं में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा ने किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया और युवाओं को अपनी रचनात्मकता व कौशल को निखारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव होता है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा और राजकीय आईटीआई पानीपत के प्रधानाचार्य एवं आयोजन समिति के प्रवक्ता सतीश मछाल ने मुख्य अतिथि हरपाल ढांडा का पुष्पगुच्छ व स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि एसडी पीजी कॉलेज में इस महोत्सव का आयोजन होना संस्थान के लिए गौरव की बात है। आयोजन समिति के प्रवक्ता सतीश मछाल ने बताया कि दो दिवसीय इस महोत्सव के दौरान कुल छह विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें जिले भर से आए प्रतिभागी अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को 2100 रुपये से लेकर 41 हजार रुपये तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहले दिन मंच पर प्रस्तुतियों के दौरान प्रतिभागियों का जोश देखते ही बना और दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

... और पढ़ें