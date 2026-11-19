विज्ञापन



चारों खिलाड़ी गांव बुआना लाखू स्थित पीएस स्पोर्ट्स एकेडमी में कोच सुरेंद्र के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 15 नवंबर को बापौली में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चारों ने स्वर्ण पदक जीते थे। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन हुआ है। विवेक 70, शिक्षांत 65, आशीष 75 और आर्यन 85 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे। संवाद

विज्ञापन

पानीपत। मेहनत और नियमित अभ्यास के दम पर जिले के चार मुक्केबाज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। विवेक, शिक्षांत, आशीष और आर्यन का चयन 22 नवंबर को जींद में होने वाली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है।