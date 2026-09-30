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पंचकूला सेक्टर 6 सरकारी स्कूल में अमर उजाला फाउंडेशन ने करवाई पुलिस की पाठशाला

Nivedita

Updated Wed, 30 Sep 2026 11:18 AM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 11:18 AM IST







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पंचकूला सेक्टर 6 के सरकारी स्कूल में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें सब इंस्पेक्टर आशीष ने विद्यार्थियों को नशे और ट्रैफिक रूल के बारे में जागरूक किया। ... और पढ़ें

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