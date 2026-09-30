फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Villagers in Bhareli troubled by drinking water shortage; awaiting a solution for a year.

Panchkula News: भरेली में पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीण, एक साल से समाधान का इंतजार

Wed, 30 Sep 2026 02:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Villagers in Bhareli troubled by drinking water shortage; awaiting a solution for a year.
बरवाला। खंड के गांव भरेली में पेयजल किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। दो नलकूपों से मिलने वाली सप्लाई पूरी आबादी के घरों तक नहीं पहुंच रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को कई बार शिकायत देने के बावजूद करीब एक साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
विज्ञापन

ग्रामीण प्रेम सिंह, सुखाराम, शमशेर सिंह, दयाला राम, परमजीत कौर, कुसुम देवी आदि ने बताया कि ग्राम पंचायत में भरेली, भरेली टाउन और सगराना गांव आते हैं। भरेली टाउन और सगराना की आबादी करीब एक हजार है, जबकि भरेली की आबादी करीब तीन हजार है। इसके बावजूद भरेली में भी दो नलकूपों से ही पेयजल सप्लाई दी जा रही है। कम सप्लाई के कारण कई घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि वे समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने एक अन्य नलकूप की सप्लाई भरेली गांव की लाइन से जोड़ने की मांग की, लेकिन पिछले एक साल से केवल आश्वासन मिल रहा है। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें पैसे खर्च कर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर भी समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed