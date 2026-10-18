{"_id":"6ad4ddbece5a05787b0919de","slug":"video-major-decision-by-punjabi-community-in-palwal-community-members-will-not-attend-funeral-feasts-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में पंजाबी समाज का बड़ा फैसला, मृत्यु भोज में शामिल नहीं होंगे समाज के लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल में पंजाबी समाज ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और समाज में सादगी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल की है। पंजाबी धर्मशाला में समाजसेवी नरेश गांधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि समाज के लोग मृत्यु भोज में शामिल नहीं होंगे। मृत्यु के बाद केवल परिवार और दूरदराज से आने वाले लोगों के लिए सादे भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

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