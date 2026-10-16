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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Students and teachers at Kurukshetra University took to the streets to protest the assault on a professor, blocking the area outside the Vice-Chancellor's office.

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से मारपीट के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र-शिक्षक, वीसी कार्यालय के बाहर लगाया जाम

Fri, 16 Oct 2026 02:57 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:57 PM IST
Students and teachers at Kurukshetra University took to the streets to protest the assault on a professor, blocking the area outside the Vice-Chancellor's office.
विधि विभाग के प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों ने शुक्रवार को वीसी कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। छात्रों ने वीसी कार्यालय के गेट भी बंद कर दिए। इस दौरान वीसी और कुलसचिव कार्यालय की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने भी गेट बंद कर दिए। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। प्रदर्शनकारी प्रोफेसर के साथ मारपीट की घटना में कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि घटना के दो दिन बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर छात्र और शिक्षक एकजुट होकर विरोध जता रहे हैं।
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