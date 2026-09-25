कुरुक्षेत्र में ट्रॉली हादसे में हुई थी छह मौतें, दो शवों का पोस्टमार्टम हुआ; करीब 13 लोग घायल

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घराड़िसी और पबनावा के बीच हुए दर्दनाक ट्रॉली हादसे में जान गंवाने वाले छह लोगों में से दो शवों का पोस्टमार्टम शुक्रवार को हो गया। करनाल के जैनी गांव की रहने वाली बालादेवी और लीला देवी के शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें भेज दिया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले चार अन्य लोगों के शवों का पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। हादसे में करीब 13 लोग घायल हुए हैं। हादसा बृहस्पतिवार को हुआ था। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली जा रही थी। घराड़िसी और पबनावा के बीच ट्रॉली पलट गई। पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 13 लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पलटी ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने में मदद की। राहगीरों ने अपने स्तर पर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। इसके बाद पुलिस और अन्य राहत दल भी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए भेजा। दो शवों का पोस्टमार्टम, चार बाकी हादसे के बाद मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए थे। शुक्रवार को करनाल के जैनी गांव की बालादेवी और लीला देवी के शवों का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव भेज दिए गए हैं। चार अन्य मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। हादसे के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। परिजन अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। घायलों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है।

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