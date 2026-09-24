कुरुक्षेत्र में यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी: 4 की मौत व करीब 20 घायल, घराड़ीसी गांव के पास हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 24 Sep 2026 03:54 PM IST
सार
ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। घराड़ीसी गांव के निकट पहुंचते ही अचानक ट्रॉली पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
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विस्तार
कलल माजरा से बागड़ की ओर जा रही यात्रियों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली घराड़ीसी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे का विवरण
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। घराड़ीसी गांव के निकट पहुंचते ही अचानक ट्रॉली पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
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मृतकों और घायलों की स्थिति
दुर्घटना में चार लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। गंभीर रूप से घायल करीब 20 लोगों का इलाज जारी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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