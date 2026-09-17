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Kurukshetra's Brahma Sarovar complex was illuminated with 1.25 lakh diyas, CM Saini lit the lamp of blessings; laser-drone show captivated the audience.
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कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर तट पर 1.25 लाख दीयों से जगमगाया परिसर, सीएम सैनी ने जलाया आशीर्वाद का दीप; लेजर-ड्रोन शो ने मोहा मन
कुरुक्षेत्र के पवित्र बरहमसरोवर तट पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जलाया आशीर्वाद का दिया। प्रदेश सरकार की गिनाई योजनाएं प्रदेश। प्रदेश सरकार की प्रदेश सरकार की गिनाई योजनाएं। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर इस दौरान पवित्र धर्म सरोवर तट पर 125000 दिए जलाए गए, जिससे जिससे बेहद खास नजर बन गया जिसे बेहद खास नजर बन गया। हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंचे लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान इस दौरान लेजर शो लेजर शॉप के साथ-साथ के साथ-साथ ड्रोन शो भी ड्रोन शो भी दिखाया गया दिखाया गया। जिसे बेहद रोमांस दिखाई दिया जिसे बेहद रोमांच दिखाई दिया।
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