पिहोवा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, संत बाबा ईशर सिंह राड़ा साहिब वालों की बरसी पर समागम में हुए शामिल

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गुरुद्वारा सचखंड ईशर दरबार जुरासी साहिब में चल रहे संत बाबा ईशर सिंह राड़ा साहिब वालों की 51वीं बरसी समागम में आज सुबह ही मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। उनके साथ पूर्व मं9ी सुभाष सुधा, भाजपा नेता जयभगवान शर्मा डीडी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता भी पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां संत बाबा ईशर सिंह राड़ा साहिब वालों की बरसी पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे। इसी आयोजन के चलते दो दिनों से यहां कविशरी जत्थों ने संगत को गुरबाणी से निहाल कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंची संगत दिवंगत संत बाबा मान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत बाबा ईशर सिंह के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मलीन संत बाबा मान सिंह ने अपने जीवन काल में देश विदेश में सिखी का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि हजारों ऐसे परिवार हैं। जिनके बच्चों ने संत बाबा मान सिंह के प्रवचन सुनकर फिर से अमृत चखकर सिखी स्वरूप धारण किया। उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों का कार्य भूले भटके लोगों को राह दिखाकर मानवता और सेवा सिमरन के मार्ग पर लाना है। सभी धर्म मानवता के कल्याण का संदेश देते हैं।

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