Kurukshetra News: नहर से मिला युवती का अर्धनग्न शव, पहचान नहीं

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कुरुक्षेत्र। जिला नगर योजनाकार की टीम ने गांव दर्रा खेड़ा में दो अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। यह कार्रवाई जिला प्रशासन की मदद से अमल में लाई गई। डीटीपी नवीन कुमार ने बताया कि विभाग को दर्रा खेड़ा में 9.30 एकड़ और लगभग 2.5 एकड़ में दो अवैध कॉलोनियों के पनपने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें जरूरी अनुमति लेने और अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया गया था परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने निर्माण नहीं रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर विभाग ने इन अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माण को नष्ट कर दिया। संवाद