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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे जहां हुए धर्मनगर के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान दमकल विभाग की 26 गाड़ियों को भी हरी झंडी देकर लोकार्पण करेंगे तो वही गीता उपदेश स्थल ज्योतिसर तीर्थ पर भी पहुंचेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री गांव मंडी स्थित गुरुद्वारा में आयोजित समागम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर रात भर तैयारी की जाती रही तो सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ब्रह्म सरोवर के दक्षिणी और बनाए जाने वाला रेस्ट हाउस पर्यटन की दृष्टि से अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के मुताबिक यह रेस्ट हाउस लगभग साढ़े 6 एकड़ केडीबी की भूमि पर बनाया जाएगा और इस पर लगभग 120 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। सिविल वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर अलॉट हो चुका है और 21 नवंबर से भूमि पूजन के साथ कार्य शुरू हो जाएगा। रेस्ट हाउस का डिजाइन मुख्यमंत्री ने स्वयं हर पहलू को देखकर इंटीग्रेटेड और समावेशी डिजाइन के रूप में अप्रूव किया है। इसमें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहां से ब्रह्मसरोवर का सुंदर दृश्य दिखाई दे। इसमें कुल 96 कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसमें दो रेस्टोरेंट होंगे, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक टॉप फ्लोर/छत पर, ताकि आगंतुक ब्रह्मसरोवर के नजारे के साथ विभिन्न व्यंजनों का आनंद ले सकें। रेस्ट हाउस में 500 लोगों की क्षमता वाला एक बड़ा एग्जीबिशन हॉल होगा। इसके साथ ही 200 क्षमता और 50 क्षमता के दो कॉन्फ्रेंस हॉल भी होंगे, जहां सरकारी बैठकें और अन्य आयोजन हो सकेंगे। स्टाफ के लिए लगभग 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था और लगभग 400 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि सडक़ पर पार्किंग की समस्या न हो। पिछले 10 वर्षों में कुरुक्षेत्र में पर्यटन में काफी प्रगति हुई है और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह रेस्ट हाउस उनके अनुभव को और बेहतर बनाएगा।

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