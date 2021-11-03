Kurukshetra News: एलएनजेपी में अल्ट्रासाउंड मशीन आठ महीने में दूसरी बार बंद

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उन्होंने मशीन की जानकारी हार्ड ड्राइव पर स्थानांतरित की। मशीन बंद होने से अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीजों को परेशानी हुई। कई मरीज आगे का नंबर लगवाकर चले गए, जबकि कुछ इंतजार करते रहे। अस्पताल में रोजाना करीब 40 से 50 मरीजों का अल्ट्रासाउंड होता है। इनमें 10 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं भी शामिल होती हैं। पेट दर्द समेत अन्य शिकायतों वाले मरीज भी जांच के लिए पहुंचते हैं।अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन 26 जनवरी को लगाई गई थी। मशीन में करीब एक हजार टीबी तक की मेमोरी है। यह मेमोरी अब तक दो बार भर चुकी है। तीन महीने पहले भी मशीन को ठीक होने में दो से तीन दिन लगे थे। रेडियोलॉजिस्ट डॉ. गुलशन ने कहा कि मरीजों को परेशानी नहीं आने दी गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मशीन को ई-उपचार से जोड़कर पूरा डाटा वहां सुरक्षित किया गया और मरीजों का इलाज किया गया।