{"_id":"6ac1f86e7ed26934630b6ab8","slug":"video-today-is-the-final-day-of-the-dr-birumal-grassroots-football-tournament-in-karnal-the-match-between-dav-police-public-school-and-sikri-ended-in-a-1-1-draw-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में डॉ. बीरुमल ग्रासरूट फुटबॉल टूर्नामेंट का अंतिम दिन आज, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और सीकरी के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए जा रहे डॉ. बीरुमल ग्रासरूट फुटबॉल टूर्नामेंट का आज अंतिम दिन है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट के दौरान खेले गए एक बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और सीकरी की टीमें आमने-सामने हुईं। दोनों ही टीमों ने मैदान पर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक चले इस कड़े मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। मैच के दौरान दोनों टीमों के रक्षात्मक और आक्रामक पंक्तियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव रमन ने बताया कि टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान करना है। आज प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

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