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वहीं, पुराने बस स्टैंड परिसर में हरियाणा रोडवेज को दो दिन के भीतर विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा और धूल उठवानी होगी। लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के दौरान पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने सभी संबंधित विभागों को अपने क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिक मात्रा में मलबा निकलने पर उसे केवल नगर निगम की निर्धारित तीन साइटों दहा, फूसगढ़ और मेरठ रोड चौक पर ही डंप किया जा सकेगा। विज्ञापन

वहीं, पुराने बस स्टैंड परिसर में हरियाणा रोडवेज को दो दिन के भीतर विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा और धूल उठवानी होगी। लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के दौरान पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने सभी संबंधित विभागों को अपने क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिक मात्रा में मलबा निकलने पर उसे केवल नगर निगम की निर्धारित तीन साइटों दहा, फूसगढ़ और मेरठ रोड चौक पर ही डंप किया जा सकेगा।

करनाल। शहर में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम ने 15 जनवरी तक सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। एनएचएआई के अधिकारियों को नेशनल हाईवे के किनारों पर पड़े कूड़े-कचरे को दो दिन के भीतर उठवाने को कहा गया है। एचएसवीपी को अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधारने और धूल-मिट्टी हटवाने के निर्देश दिए गए।