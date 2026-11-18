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वहीं, छप्पर थाना क्षेत्र के गांव पाबनी कलां में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 38 वर्षीय मजदूर संदीप कुमार की मौत हो गई।

दोनों युवक काम खत्म कर घर लौट रहे थे। हादसों के बाद परिवारों में मातम छा गया। संबंधित थाना पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जगाधरी। जिले में सोमवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में 18 वर्षीय छात्र सहित दो युवकों की मौत हो गई। छछरौली थाना क्षेत्र के गांव मनभरवाला के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में प्रियांशु पांचाल की जान चली गई। वह जगाधरी के एक कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ आरके अस्पताल में भी काम करता था।