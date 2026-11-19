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चयनित खिलाड़ियों में अली हसन, अमन , साैरव, अभिनव, सिमरन, रजनी और वृधी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और पुष्कर, गौरव , चैतन्य और सनो देवी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेंगे। ताइक्वांडो कोच सुनील ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों को संबंधित तिथियों के अनुसार तैयारी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन

चयनित खिलाड़ियों में अली हसन, अमन , साैरव, अभिनव, सिमरन, रजनी और वृधी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और पुष्कर, गौरव , चैतन्य और सनो देवी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेंगे। ताइक्वांडो कोच सुनील ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता अलग-अलग तिथियों पर आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों को संबंधित तिथियों के अनुसार तैयारी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।

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करनाल। जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। प्रदेश स्तर पर हुई प्रतियोगिता के बाद जिले से कुल 10 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है।