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सूफी कव्वाल चांद अफजल कादरी ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। उन्होंने ''''''''लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए'''''''' जैसी देशभक्ति कव्वाली पेश की। इस कव्वाली पर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। देश की सलामती और खुशहाली के लिए श्रद्धालुओं ने दुआएं मांगी। इसके बाद उन्होंने ''''''''न कलियां खिलतीं, न गुल मुस्कुराते'''''''' जैसे सूफियाना कलाम भी सुनाए। ''''''''मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता'''''''' और ''''''''हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में'''''''' कव्वालियां भी खूब सराही गईं।पानीपत से आए कव्वाल फारूख शाहरुख कलंदरी ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने ''''''''बू अली शाह कलंदर बुहावी वाले तेरे करम से'''''''' कव्वाली पेश की। इसके साथ ही ''''''''बू अली शाह तेरा दामन न छोड़ेंगे'''''''' कव्वाली के माध्यम से कलंदर साहिब की शान में कसीदे पढ़े। उनकी प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु झूम उठे और भक्ति में लीन हो गए।दरगाह की भव्य सजावटमेले के अवसर पर बू अली शाह कलंदर की दरगाह को रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। सभी धर्मों के श्रद्धालु देर रात तक दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने अपनी मन्नतें मांगी और दुआएं कीं। कार्यक्रम के दौरान गुरु महाराज रामकरण और गद्दीनशीन रवि सांई ने कव्वालों को सम्मानित किया। अन्य गणमान्य लोगों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया।