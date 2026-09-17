कैथल राज्य स्तरीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल व सेमीफाइनल मुकाबले जारी, शुक्रवार को होंगे फाइनल

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राज्य स्तरीय स्कूली महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले चल रहे हैं। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 के सभी भार वर्गों के मुकाबले देर रात तक चलेंगे और प्रतियोगिता में शुक्रवार को फाइनल मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से करीब 500 महिला बॉक्सर भाग ले रही हैं। कैथल की भी 27 महिला बॉक्सर ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से कैथल के आरकेएसडी खेल स्टेडियम में किया जा रहा है।

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