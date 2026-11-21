{"_id":"6b015fc6869bdbf2a20af3fa","slug":"video-youth-arrested-in-jinds-chandralok-colony-with-3333-grams-of-heroin-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद में चंद्रलोक कॉलोनी में 33.33 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जींद में चंद्रलोक कॉलोनी में 33.33 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार
डिटेक्टिव स्टाफ ने चंद्रलोक कॉलोनी से एक युवक को 33.33 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चंद्रलोक कॉलोनी निवासी मोहित कुमार के रूप में हुई है। शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी उप निरीक्षक सुखदेव सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को टीम गश्त कर रही थी। टीम केटल फीड मिल से छाना रेलवे फाटक की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक युवक नीले रंग का पिट्ठू बैग लेकर चंद्रलोक कॉलोनी की तरफ आता दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर युवक वापस मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा।
संदेह होने पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ कर बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 33.33 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।