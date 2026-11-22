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प्राचीन श्री राधा-कृष्ण मंदिर के पुजारी भारतेंदु शांडिल्य ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मंदिरों और पवित्र जलाशयों के किनारे दीप जलाने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं।वाराणसी के गंगा घाटों पर देव दिवाली का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जहां हजारों दीपों से घाट जगमगा उठते हैं। शांडिल्य ने बताया कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी।पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर 24 नवंबर की रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 3 मिनट से 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। वहीं दीपदान का शुभ समय शाम 5 बजकर 8 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 5 बजे होगा।उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को नवीन वस्त्र धारण कर 5, 7 या 11 दीप जलाकर दीपदान करना चाहिए। यदि गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करना संभव न हो तो घर के समीप सरोवर पर भी दीपदान किया जा सकता है। सुबह स्नान के बाद काले तिल, अनाज और ऊनी वस्त्रों का दान करना शुभ एवं पुण्यकारी माना जाता है।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में देवताओं ने स्वर्गलोक को दीपों से रोशन किया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आने तथा पुण्य प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है।