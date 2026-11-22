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वहीं सचिव पद पर सतीश चंद्र अत्री और कोषाध्यक्ष पद पर राजबीर भारद्वाज निर्वाचित हुए। तीनों पदों पर दो-दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मतदान को लेकर सुबह से ही समाज के लोगों में उत्साह देखने को मिला। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने खुशी जताई और उन्हें बधाई दी।प्रधान पद के लिए त्रिलोकीराम शास्त्री और परशुराम शर्मा के बीच मुकाबला हुआ। इसमें त्रिलोकीराम शास्त्री को 452 वोट मिले, जबकि परशुराम शर्मा को 379 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार त्रिलोकीराम शास्त्री ने 73 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस पद के चुनाव में दो वोट रद किए गए।सचिव पद के लिए सतीश चंद्र अत्री और प्रदीप मालवी मैदान में थे। सतीश चंद्र अत्री को 435 वोट मिले, जबकि प्रदीप मालवी को 392 मत प्राप्त हुए। सतीश चंद्र अत्री ने 43 वोटों से जीत हासिल की। इस पद पर छह वोट रद घोषित किए गए।इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए राजबीर भारद्वाज और रोहताश शर्मा के बीच मुकाबला हुआ। इसमें राजबीर भारद्वाज ने 444 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंद्वी रोहताश शर्मा को 380 वोट मिले। राजबीर भारद्वाज ने 64 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस पद पर नौ वोट रद किए गए। संवाद