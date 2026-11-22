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इस परियोजना के तहत क्षेत्र की कई गलियों में सड़क निर्माण और नालियों का निर्माण करवाया जाएगा। इससे जहां लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, वहीं बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।नगरपालिका की योजना के अनुसार नवाशो के मकान से रविदास मंदिर होते हुए दादा खेड़ा तक सड़क और नाली का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा जगमाल और रमेश के मकान से होते हुए कप्तान के मकान तक भी निर्माण कार्य किया जाएगा।वहीं जींद रोड पर कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत भी करवाई जाएगी। इन सभी कार्यों पर कुल 20.75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंडर की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 180 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।वार्ड के निवासी लंबे समय से खराब सड़कों और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की समस्या से जूझ रहे थे। इस संबंध में कॉलोनीवासियों की ओर से कई बार नगरपालिका अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष मांग उठाई गई थी।सड़क की खराब हालत के कारण लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी होती थी। वहीं, बारिश के मौसम में जलभराव की आशंका के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब टेंडर जारी होने के बाद वार्डवासियों को जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।सड़क और नालियों का निर्माण होने से वार्ड के लोगों को दोहरी राहत मिलने की संभावना है। पक्की सड़क बनने से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पैदल राहगीरों का आवागमन भी सुगम होगा। वहीं, नई नालियों के निर्माण से घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी व्यवस्थित हो सकेगी। इससे गलियों में पानी जमा होने, गंदगी फैलने और मच्छरों की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है। इस कार्य से बुजुर्गों, महिलाओं, स्कूली बच्चों और दुकानदारों को विशेष सुविधा मिलेगी।नगरपालिका की ओर से जारी टेंडर के अनुसार इच्छुक ठेकेदार 25 नवंबर को शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को सुबह नौ बजे बिड खोली जाएगी। आशीष कुमार, सचिव, नगरपालिका सफीदों ने बताया कि वार्ड नंबर-16 में सड़क और नाली निर्माण के लिए 20.75 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य करवाया जाएगा।