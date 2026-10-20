{"_id":"6ad72dcbd39789237d0bc8fe","slug":"video-a-30-foot-tall-effigy-of-ravana-will-be-burnt-in-julana-jind-after-33-years-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद के जुलाना में 33 साल बाद होगा 30 फीट के रावण का दहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कस्बे में 33 साल बाद रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कस्बावासियों में उत्साह का माहौल है। पुरानी अनाजमंडी में 30 फीट ऊंचे रावण का पुतला तैयार किया गया है। मंगलवार शाम छह बजे रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी और नगरपालिका चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस बार कार्यक्रम में केवल रावण के पुतले का ही दहन किया जाएगा। कस्बे में लंबे अंतराल के बाद रावण दहन का आयोजन होने के कारण लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले को पुरानी अनाजमंडी में तैयार किया गया है। शाम को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कस्बे और आसपास के गांवों से भी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। रावण दहन के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरे पर रावण दहन असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई का अंत किया था। इसी परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। यह पर्व लोगों को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जुलाना में 33 साल बाद रावण दहन होने से इस बार का आयोजन विशेष महत्व रखता है। पुरानी अनाजमंडी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। शाम छह बजे होने वाले दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आयोजन कमेटी द्वारा केवल रावण का ही पुतला बनाया गया है। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला नही बनाया गया है। केवल रावण का पुतला ही दहन किया जाएगा।

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