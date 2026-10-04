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बहादुरगढ़ में कांग्रेस का ब्लॉक सम्मेलन, संजय दत्त व दीपेंद्र हुड्डा मुख्य पहुंचे
बहादुरगढ़ के रॉयल सेलिब्रेशन में बहादुरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। सम्मेलन के दौरान संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की।
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