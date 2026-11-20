{"_id":"6b000b015d682ece0e0f8dd3","slug":"video-statement-by-mla-vinod-bhayana-on-the-inauguration-of-development-projects-and-future-plans-in-hansi-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में विकास कार्यों का उद्घाटन और भविष्य की योजनाओं पर विधायक विनोद भयाना का वक्तव्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी के बीडीपीओ ब्लॉक परिसर में पंचायत समिति के चेयरमैन कार्यालय और नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन विधायक विनोद भयाना ने किया। इस अवसर पर उन्होंने हांसी को जिला बनाए जाने के बाद हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस हॉल में 50 से 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसका निर्माण पंचायत समिति के फंड से करवाया गया है। विधायक विनोद भयाना ने कांग्रेस पर वोट चोरी और पानी की चोरी जैसे मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा किसान हितों की बात करती है और किसानों को मान-सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकारी और एजेंट मौजूद थे, और मतदान की वीडियोग्राफी भी हो रही थी, ऐसे में चुनाव हारने के बाद वोट चोरी का आरोप लगाना अनुचित है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता द्वारा नकारे गए लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें जनता गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लोगों को दिन में भी बिजली मिलना मुश्किल था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार शहरों और गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने प्रदेश में बिजली की कोई कमी न होने और कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विधायक ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया था। इसके बाद से विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय हांसी में स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को अपने काम के लिए अन्य शहरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने बताया कि लगभग 33 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस लाइन का निर्माण होगा, जिसमें लगभग 96 क्वार्टर और अधिकारियों के आवास बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, करीब 26 करोड़ रुपये का एक अन्य टेंडर जल्द ही जारी होने वाला है। सेक्टर-5 में सात एकड़ जमीन पर जिला सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम और सिविल अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। अमटी झील के सौंदर्यकरण का टेंडर भी जारी हो चुका है। विधायक विनोद भयाना ने हांसी शहर में भाखड़ा का पानी पहुंचाने की परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 78 करोड़ रुपये की इस परियोजना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ पाइपलाइन बिछाने की जगह को लेकर विवाद था। अब प्रशासन द्वारा जमीन की पैमाइश करवाई जा रही है और उन्होंने उम्मीद जताई कि एक सप्ताह में पैमाइश पूरी हो जाएगी। इसके बाद 10 से 15 दिनों में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हांसी शहर के लोगों को भाखड़ा का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यह परियोजना चनौत गांव में पेयजल समस्या को लेकर हुए जन आंदोलन के बाद शहरवासियों की उम्मीदों को बढ़ाती है। विधायक ने बताया कि हांसी जिला बनने की पहली वर्षगांठ पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कवि सम्मेलन भी होगा। उन्होंने जिले के लोगों और अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

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