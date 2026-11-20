Hisar News: जेवर-नकदी चुराई, चोरी की स्कूटी से ही हो गए चंपत
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 20 Nov 2026 01:50 AM IST
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हिसार। हरिदास कॉलोनी में बुधवार रात चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और स्कूटी चोरी कर ली। वारदात के बाद आरोपी चोरी की गई स्कूटी लेकर फरार हो गए। पीड़ित जगदीश सैनी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
हरिदास कॉलोनी की गली नंबर-14 निवासी जगदीश सैनी ने बताया कि वीरवार शाम करीब 7:45 बजे वह परिवार सहित सत्संग सुनने सेक्टर-1-4 गए थे। घर के मुख्य गेट पर ताला लगाया हुआ था। लौटे तो ताला टूटा मिला और घर की लाइटें जल रही थीं। अलमारी, बेड और अन्य सामान बिखरा पड़ा था।
सामान संभाला तो सोने की चेन, कड़ा, बालियां, अंगूठियां, मंगलसूत्र, सोने का सेट, महिलाओं के कड़े सहित अन्य आभूषण गायब मिले। घर में बनी दुकान के गल्ले से चार हजार रुपये के अलावा स्कूटी भी चोरी कर ली गई।
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घटना की शिकायत थाना सिविल लाइन में दी गई। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी अंजू बाला टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है।
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हरिदास कॉलोनी की गली नंबर-14 निवासी जगदीश सैनी ने बताया कि वीरवार शाम करीब 7:45 बजे वह परिवार सहित सत्संग सुनने सेक्टर-1-4 गए थे। घर के मुख्य गेट पर ताला लगाया हुआ था। लौटे तो ताला टूटा मिला और घर की लाइटें जल रही थीं। अलमारी, बेड और अन्य सामान बिखरा पड़ा था।
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सामान संभाला तो सोने की चेन, कड़ा, बालियां, अंगूठियां, मंगलसूत्र, सोने का सेट, महिलाओं के कड़े सहित अन्य आभूषण गायब मिले। घर में बनी दुकान के गल्ले से चार हजार रुपये के अलावा स्कूटी भी चोरी कर ली गई।
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घटना की शिकायत थाना सिविल लाइन में दी गई। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी अंजू बाला टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है।