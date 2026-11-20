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हरिदास कॉलोनी की गली नंबर-14 निवासी जगदीश सैनी ने बताया कि वीरवार शाम करीब 7:45 बजे वह परिवार सहित सत्संग सुनने सेक्टर-1-4 गए थे। घर के मुख्य गेट पर ताला लगाया हुआ था। लौटे तो ताला टूटा मिला और घर की लाइटें जल रही थीं। अलमारी, बेड और अन्य सामान बिखरा पड़ा था।सामान संभाला तो सोने की चेन, कड़ा, बालियां, अंगूठियां, मंगलसूत्र, सोने का सेट, महिलाओं के कड़े सहित अन्य आभूषण गायब मिले। घर में बनी दुकान के गल्ले से चार हजार रुपये के अलावा स्कूटी भी चोरी कर ली गई।घटना की शिकायत थाना सिविल लाइन में दी गई। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी अंजू बाला टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है।