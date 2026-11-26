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रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हांसी में सरपंचों के खातों से हुई कथित चोरी के मामले पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हुड्डा ने रोहतक में हाल ही में हुई गोलीबारी में चार लोगों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में गैंगस्टरों की लड़ाई, फिरौती और गोलीबारी का राज चल रहा है, जिससे 'जंगलराज और गोलीराज' जैसे हालात बने हुए हैं। सांसद हुड्डा ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास हरियाणा के लिए समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। हुड्डा ने सवाल उठाया कि यदि पंजाब से गैंगस्टरों का सफाया करने की बात कही जा रही है, तो पहले हरियाणा में कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ आंदोलन के तहत पंचकूला में एक मार्च निकालेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान आज खतरे में है और कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनका अपना विचार है। कांग्रेस के चुनावी प्रचार को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और पार्टी बेहतर परिणाम हासिल करेगी।

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