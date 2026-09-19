हरियाणा: हिसार में दो दिवसीय जिलास्तरीय योग प्रतियोगिता आज से, आठ से 28 साल के प्रतिभागी होंगे शामिल

हिसार के महाबीर स्टेडियम में दो दिवसीय जिलास्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता शनिवार, 19 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। इसमें आठ से 28 साल तक के प्रतिभागी अपनी योग कला का प्रदर्शन करेंगे।

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खेल विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पहले दिन शनिवार को लड़कियों के मुकाबले होंगे। वहीं, रविवार को लड़कों के बीच योग स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। योग अधिकारी हरमेश ने प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। प्रतिभागी की न्यूनतम आयु आठ साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। प्रत्येक प्रतिभागी अधिकतम दो स्पर्धाओं में भाग ले सकेगा। प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर आयोजन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों को आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के लिए आयु सीमा आठ साल से 28 साल निर्धारित की गई है। योग अधिकारी हरमेश के अनुसार, यह सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य प्रतिभागी ही हिस्सा ले सकें। प्रत्येक प्रतिभागी को केवल दो योग स्पर्धाओं में भाग लेने की अनुमति होगी।दो दिवसीय इस आयोजन में पहले दिन लड़कियों के लिए योग मुकाबले रखे गए हैं। दूसरे दिन, यानी रविवार को, लड़कों के बीच विभिन्न योग आसन और क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा होगी। सुबह 8:30 बजे से शुरू होने वाली यह प्रतियोगिता योग प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करेगी। आयोजन समिति ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं।