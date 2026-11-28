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गांव बिढ़ाईखेड़ा स्थित सेवा सदन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का शनिवार को हवन-यज्ञ के साथ समापन हो गया। सुबह 9 बजे शुरू हुए हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सपरिवार पहुंचकर आहुति दी। हवन में मुख्य यजमान के तौर पर पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने परिवार सहित पूजा की। कथा के अंतिम दिन वातावरण भक्तिमय बना रहा। हवन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, सुख-समृद्धि व गांव के कल्याण की कामना की। कथा व्यास ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत श्रवण से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन-यज्ञ के पश्चात लंगर-प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व मंत्री ने बताया कि सप्ताह भर चली कथा में गांव सहित आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु पहुंचे। समापन पर आयोजक समिति ने सभी सहयोगियों व श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।

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