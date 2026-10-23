नई अनाज मंडी में बिजली गुल, जनरेटर के सहारे कामकाज

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फतेहाबाद। नई अनाज मंडी क्षेत्र में बिजली के खंभे टूटने से बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। इसके चलते मंडी में धान की सफाई का काम जनरेटर के सहारे किया जा रहा है। वहीं, रात के समय मंडी में रोशनी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जनरेटर से बिजली पैदा की जा रही है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से मंडी के मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण मंडी के शौचालयों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है।

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