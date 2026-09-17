{"_id":"6aac04e9918d82b42e088f48","slug":"video-heroin-supply-from-punjab-to-haryana-in-tohana-two-smugglers-arrested-with-269-grams-of-heroin-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"टोहाना में पंजाब से हरियाणा में हेरोइन की सप्लाई, 269 ग्राम हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टोहाना। सीआईए पुलिस ने 269 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब से कार में हेरोइन लेकर आ रहे थे। डीएसपी टोहाना जय भगवान ने वीरवार को बताया कि सीआईए की टीम गांव जमालपुर शेखां से रतिया रोड पर गश्त पर थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि दो युवक कार में हेरोइन लेकर रतिया की तरफ से टोहाना की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कुलां-टोहाना रोड पर गांव अकांवाली के पास गुरुद्वारा नानकसर के नजदीक नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद कुलां की तरफ से एक सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार आती दिखाई दी, पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली। कार में सवार युवकों ने अपनी पहचान पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव सिलेविंड निवासी गुरमेल सिंह और सुखा सिंह के रूप में बताई। दोनों की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद कार के डैशबोर्ड की तलाशी लेने पर पॉलीथिन में हेरोइन मिली। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर वजन करने पर यह 269 ग्राम पाई गई। पुलिस ने हेरोइन और कार को कब्जे में लेकर पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप से की है। मामले में थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क खंगाल रही है कि वे हेरोइन कहां से लाए थे और इसकी सप्लाई कहां होनी थी।

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