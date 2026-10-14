अमृत काल जागरूकता अभियान के तहत फतेहाबाद में होंगे निशुल्क जादुई शो

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सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से अमृत काल जागरूकता अभियान के तहत जिला फतेहाबाद में आमजन के मनोरंजन एवं जागरूकता के उद्देश्य से चार दिवसीय निशुल्क जादुई शो का आयोजन किया जाएगा। जादूगर सम्राट शंकर द्वारा ये शो 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक दोपहर 1 बजे व सायं 7 बजे स्थानीय डीपीआरसी हॉल, फतेहाबाद में आयोजित किए जाएंगे। जादूगर सम्राट शंकर ने बुधवार को पुराना रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अमृत काल जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न मनोरंजक एवं जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं।

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