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पूर्व सरपंच छिंदरपाल मजोका के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने विधायक को बताया कि पंजाब की एक फर्म के पास प्रदेश के छह जिलों में पशु ठेके का अधिकार है। ठेके की शर्तों में केवल दुधारू पशुओं को शामिल किया गया है। इसके बावजूद ठेकेदार के कर्मचारी दूध न देने वाले पशुओं और भैंसों के कटड़ों की भी जबरन पर्चियां काट रहे हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि दुधारू पशु के नाम पर 2500 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 1500 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस कथित वसूली और प्रशासनिक दबाव के कारण पशुओं की खरीद-बेच करना मुश्किल हो गया है।व्यापारियों की शिकायतें सुनने के बाद विधायक जरनैल सिंह ने मौके पर ही उपायुक्त से फोन पर बातचीत की। उन्होंने शिकायतों पर संज्ञान लेने और ठेके की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही पुश्तैनी कारोबार करने वाले व्यापारियों को राहत दिलाने का विश्वास दिलाया।विधायक ने कहा कि व्यापारियों ने उन्हें बताया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी ठेकेदार के दबाव में उनका पुश्तैनी कारोबार बंद करवा रहे हैं। इससे कई परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। व्यापारियों को राहत दिलाने और उनका रोजगार सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।