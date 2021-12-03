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भट्टू कलां। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर 1 दिसंबर को प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के साथ सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में बैठक होगी। इसके चलते कुरुक्षेत्र में 29 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संघ नेताओं ने चेतावनी दी कि बैठक में ठोस समाधान नहीं निकला तो उसी दिन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जिला सचिव देसराज माचरा, जिला प्रधान राजपाल मिताथल, वरिष्ठ उपप्रधान डॉ. नीतू डुडेजा, ब्लॉक प्रधान सतपाल ढाका, कृष्ण नैन और सुरजीत दुसाद ने कहा कि विभाग तबादलों, शिक्षकों व विद्यार्थियों की समस्याओं और टीईटी की अव्यावहारिक शर्त का समाधान नहीं कर पाया है। मुखियाओं पर बजट खर्च करने की अव्यावहारिक शर्त थोपने से भी रोष है। नेताओं ने जीपीएस व जीएसएसएस रामसरा, जीपीएस भट्टू गांव और जीपीएस व जीएसएसएस भट्टू मंडी का दौरा किया।