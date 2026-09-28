{"_id":"6aba6e0589d8666bb30a1417","slug":"video-fatehabad-speeding-claims-youths-life-bike-hits-scooter-and-drags-it-for-50-meters-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद: रफ्तार ने ली युवक की जान, स्कूटी को टक्कर मार 50 मीटर तक घसीटी बाइक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। शहर के हिसार रोड स्थित भूना मोड़ पर रविवार रात को हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार युवक घायल हो हुआ। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज के मुताबिक हिसार की तरफ से आए मोटरसाइकिल ने स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार मौके पर गिर गया जबकि मोटरसाइकिल टक्कर के बाद करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ गया। मोटरसाइकिल चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। मृतक की पहचान जगजीवनपुरा निवासी यशपाल के रूप में हुई है। यशपाल के तीन लड़कियां हैं। हादसे की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार यशपाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुराना बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। इसी दौरान शिव चौक निवासी सागर स्कूटी पर वहां से गुजर रहा था। भूना मोड़ के पास दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल काफी दूर तक सड़क पर घिसटती चली गई। हादसे में यशपाल को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सागर भी घायल हो गया था। हादसे की सूचना मिलते ही शहर थाना प्रभारी संजय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

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