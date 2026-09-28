{"_id":"6aba6e1a2d3185ca400e28b4","slug":"video-congress-protests-outside-the-fatehabad-mini-secretariat-voicing-opposition-against-allegations-of-vote-theft-and-purported-irregularities-in-the-electoral-process-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, वोट चोरी के आरोप और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जताया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों के विरोध में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद शर्मा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय के गेट के बाहर पार्क में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवालों पर जवाब मिलना चाहिए। प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए।

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