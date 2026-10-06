हरियाणा के सीएम नायब सैनी सिंगापुर दाैरे पर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरबना जुरोंग का दौरा किया। हरियाणा में बनने वाली नई आईएमटी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने व्यवस्था समझी। अलग अलग व्यवसायिक यूनिट को एक स्थान पर एक साथ विकसित करने की संचालन प्रक्रिया का अध्ययन किया। सीएम के इस दाैरे का लक्ष्य हरियाणा में उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। व्यावसायिक यूनिट के साथ साथ मैन पॉवर के लिए व्यवस्थित और सुविधाजनक माहौल तैयार करने में दौरा महत्वपूर्ण है। वॉटर ट्रीटमेंट से लेकर सुव्यवस्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट की डेलीगेशन ने बारिकियां समझी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।