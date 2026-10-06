{"_id":"6ac4997331482d68520760b4","slug":"video-haryana-cm-nayab-saini-on-a-visit-to-singapore-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा के सीएम नायब सैनी सिंगापुर दाैरे पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरबना जुरोंग का दौरा किया। हरियाणा में बनने वाली नई आईएमटी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने व्यवस्था समझी। अलग अलग व्यवसायिक यूनिट को एक स्थान पर एक साथ विकसित करने की संचालन प्रक्रिया का अध्ययन किया। सीएम के इस दाैरे का लक्ष्य हरियाणा में उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। व्यावसायिक यूनिट के साथ साथ मैन पॉवर के लिए व्यवस्थित और सुविधाजनक माहौल तैयार करने में दौरा महत्वपूर्ण है। वॉटर ट्रीटमेंट से लेकर सुव्यवस्थित ट्रैफिक मैनेजमेंट की डेलीगेशन ने बारिकियां समझी।

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