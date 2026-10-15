{"_id":"6ad07d594b6c7f57590399a2","slug":"video-haryana-cm-nayab-saini-met-with-a-minister-from-sweden-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने स्वीडन के मंत्री से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन सरकार के अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एवं विदेश व्यापार मंत्री बेंजामिन दौसा से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई मुलाकात को आगे बढ़ाना था। मुख्यमंत्री ने बताया कि मई 2025 में भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। सैनी ने कहा कि दोनों देशों ने आने वाले पांच वर्षों में अपना व्यापार और निवेश दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में कई स्वीडिश कंपनियां कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कौशल विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हरियाणा में मौजूद 18 ड्राय पोर्ट पर स्वीडन के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। स्वीडिश मंत्री दौसा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और हरियाणा के साथ भविष्य की योजनाओं पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री सैनी ने बेंजामिन दौसा को 'हैपनिंग हरियाणा' कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित किया। इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे।

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