{"_id":"6ac39d48578f9894dd04dbb7","slug":"video-cm-saini-congratulated-the-athletes-on-winning-32-medals-at-the-asian-games-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स में 32 पदक जीतने पर सीएम सैनी ने खिलाड़ियों को दी बधाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एशियन गेम्स में 32 पदक जीतने पर सीएम सैनी ने खिलाड़ियों को दी बधाई
एशियन गेम्स-2026 में भारत ने कुल 85 पदक जीते हैं, जिनमें 21 स्वर्ण पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी देते हुए हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।मुख्यमंत्री ने बताया कि इन 85 पदकों में से 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 32 पदक हरियाणा के बेटे-बेटियों ने जीते हैं। उन्होंने कहा, “आपने सिर्फ पदक नहीं जीते, बल्कि देश के तिरंगे और हरियाणा का मान बढ़ाया है।”मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को दिल से बहुत-बहुत बधाई देते हुए कहा, “हरियाणा को आप पर नाज़ है।” उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और देश के प्रति समर्पण की प्रशंसा की।एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन ने राज्य को गौरवान्वित किया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।