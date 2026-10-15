हरियाणा की मंडियों में बारिश से भीगा धान और बाजरा, उठान में देरी से किसानों की बढ़ी परेशानी

हरियाणा में वीरवार को हुई बारिश ने अनाज मंडियों में किसानों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ा दी। हांसी, झज्जर और चरखी दादरी की मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा धान और बाजरा बारिश से भीग गया। इससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने और उचित भाव नहीं मिलने की आशंका बढ़ गई है। किसानों और आढ़तियों ने खरीद में देरी, धीमे उठान और जलनिकासी की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।