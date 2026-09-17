{"_id":"6aab945a18bf6b265c05d49c","slug":"gurugram-road-rage-injured-siya-records-statement-in-court-kalyan-bainsla-and-two-other-accused-arrested-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम रोड रेज केस: घायल सिया ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान, कल्याण बैंसला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को टक्कर मारने और रोड रेज से जुड़े मामले में नया अपडेट सामने आया है। घायल शिवानी चौहान उर्फ सिया ने गुरुग्राम जिला अदालत में अपना बयान दर्ज कराया है। सिया को पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी अदालत के सामने रखी। वहीं, इस मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस घटना के पूरे क्रम और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।

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