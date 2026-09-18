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Diler Kharkiya Firing: हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की Range Rover पर फायरिंग, बाल-बाल बचे
हरियाणवी सिंगर, एक्टर और मॉडल दिलेर खरकिया की रेंज रोवर गाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग की घटना में दिलेर खरकिया बाल-बाल बच गए। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें चार लोगों ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में हिमांशु सोनीपत, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू और अनिल पंडित के नाम लिखे गए हैं। पोस्ट में कॉल का जवाब नहीं देने पर छाती में गोली मारने की बात कही गई है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पोस्ट किसने और किस उद्देश्य से डाली है।
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