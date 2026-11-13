भिवानी में कॉलेज विद्यार्थियों को थाना प्रभारी ने किया नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक

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पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देशानुसार चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। थाना प्रभारी सत्यनारायण ने कहा कि नशा व्यक्ति के शरीर को खोखला कर देता है और धीरे-धीरे उसे गंभीर बीमारियों की ओर धकेलता है। शराब का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं और सामाजिक व आर्थिक परेशानियां भी बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा नशे में बर्बाद करने की बजाय मेहनत, शिक्षा और अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह-शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन न चलाए। शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और इससे स्वयं के साथ-साथ दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है। उन्होंने सभी से जिम्मेदार नागरिक बनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

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