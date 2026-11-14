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भिवानी में बाल दिवस पर दो दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ, 4 हजार से अधिक बच्चे दिखाएंगे दमखम
बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शनिवार को दो दिवसीय खेल महोत्सव एवं स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की अहम भूमिका बताई। आयोजन में जिले के करीब 100 निजी स्कूलों के 4 हजार से अधिक विद्यार्थी और 1500 शिक्षक भाग ले रहे हैं।
सांसद धर्मबीर सिंह ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा सूखा हो या गीला, दोनों ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक परिवार के बुजुर्गों और अभिभावकों को आगे आकर सामाजिक नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने नशे और प्रदूषण जैसी समस्याओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि पराली को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, समाज को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है।
हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन मीना परमार ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सशक्त महिला से ही परिवार और राष्ट्र मजबूत बनता है। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने स्वच्छता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया।
प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन में कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, दौड़ और पिस्टल शूटिंग की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के बच्चों की खेल प्रतिभा को मंच देने और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के उद्देश्य से एसोसिएशन अपने संसाधनों से यह आयोजन कर रही है।
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